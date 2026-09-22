Росія вдарила по Києву: з пошкодженого будинку врятували 15 людей

Фото: ДСНС Києва

У ніч на 22 вересня Росія завдала удару по Києву. У Дніпровському районі сталося влучання у житловий п'ятиповерховий будинок

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок цього виникла пожежа у підвальному приміщенні, а також сталися руйнування на першому поверсі та пошкоджено фасад будівлі.

Пожежу рятувальники ліквідували. Із будинку врятували 15 людей. Четверо осіб постраждали, троє з них госпіталізовані.

Також у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку загорілося дерево.

За попередніми даними, загиблих внаслідок атаки немає.

Нагадаємо, в Броварах Київської області 21 вересня внаслідок атаки російського безпілотника виникла пожежа на одному з підприємств. На Житомирщині через удари окупантів горіли дві АЗС.