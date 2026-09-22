Ворог вночі двічі вдарив по Запоріжжю: виникла пожежа
Уночі 22 вересня російські війська здійснили чергову атаку на Запоріжжя, завдавши два удари по місту
Про це повідомляє в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Внаслідок ворожих ударів пошкоджені будівлі та приватні будинки, а в одному з приміщень виникла пожежа.
На щастя, обійшлося без поранених та загиблих.
На місцях влучань усю ніч працювали рятувальники та інші профільні служби, ліквідовуючи наслідки чергового ворожого обстрілу.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Дніпро загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Під завалами зруйнованого підприємства можуть перебувати люди.
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