Квартира за $350 тисяч, Porsche і мисливські угіддя: що знайшли у родини Кіма

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У родини нового міністра у справах ветеранів Віталія Кіма можуть бути активи, які не вказані в його декларації

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info, передає RegioNews.

Журналісти звернули увагу на квартиру площею понад 100 квадратних метрів і паркомісце у київському ЖК "Новопечерські липки". Влітку 2025 року їх придбала компанія дружини Кіма "Медиа группа". За оцінкою журналістів, на той час квартира без ремонту та паркомісце могли коштувати близько 350 тисяч доларів.

При цьому, за даними YouControl, фінансова звітність компанії роками була нульовою або взагалі відсутньою. У декларації Кіма витрат на придбання житла немає.

Сам міністр заявив, що не користується квартирою та паркомісцем. За його словами, житло придбала компанія дружини в кредит.

Журналісти також помітили на паркомісці Porsche Macan. Автомобіль зареєстрований на будівельну компанію "С-Девелоп" Романа Сербенова. Він заявив, що компанія придбала Porsche у 2022 році та передала його в оренду дружині Кіма.

Кім пояснив, що автомобіль орендували менше ніж 180 днів, тому він не мав потрапити до декларації. Також він заявив, що авто було не в постійному, а періодичному користуванні.

Окремо у розслідуванні йдеться про "Канівське лівобережне мисливське господарство" на Черкащині, у користуванні якого перебувають 18 тисяч гектарів мисливських угідь.

Влітку 2025 року у підприємства з’явилися нові власники. Один із них –Олександр Степанов, давній бізнес-партнер Кіма. Сам Степанов заявив журналістам, що не захоплюється полюванням і фактично не бував на мисливській базі.

Кім підтвердив, що кілька разів бував там на полюванні, але стверджує, що приїжджав на запрошення друзів.

Журналісти Bihus.Info припускають, що нові власники мисливського господарства можуть бути формальними.

Сам Віталій Кім заперечує, що користується частиною згаданих активів.

Довідка: Віталій Кім – очолював Миколаївську ОВА з 2020 року. 16 липня 2026 року Верховна Рада призначила його міністром у справах ветеранів України. До приходу на державну службу Кім займався бізнесом.

Нагадаємо, у першого заступника голови фракції "Слуга народу" Андрія Мотовиловця знайшли орендоване елітне житло в Києві за 14 мільйонів. За даними ЗМІ, житло оформлене на ТОВ "ХАЙБІЛД-ІН”, яке створили в березні 2025 року.