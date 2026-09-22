На Київщині рятувальники ліквідували пожежі після ворожих атак
Київська область продовжує потерпати від цілодобового терору російських військ. Напередодні ввечері та вночі ворог завдав удару по Броварському району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Ввечері внаслідок ворожого удару спалахнула складська будівля. До гасіння залучалися підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди з навколишніх сіл, які оперативно ліквідували пожежу.
Вночі росіяни знову вдарили по району – загорілася покрівля господарської будівлі. Вогнеборці ліквідували пожежу.
Внаслідок нічних атак пошкоджені чотири приватні будинки, господарська будівля та три автомобілі.
Попередньо, обійшлося без загиблих і постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 22 вересня РФ завдала удару по Києву. У Дніпровському районі сталося влучання у п'ятиповерховий будинок.