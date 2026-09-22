Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1230 російських загарбників, три танки та девʼять бронемашин, а також 42 артсистеми. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 1 мільйон 520 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 22.09.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що у ніч проти 20 вересня Москва та Московська областьзазнали масованої атаки безпілотників. У столиці РФ під ударом опинився Московський нафтопереробний завод.

Зеленський розкрив деталі спільної спецоперації Сил оборони та СБУ по об'єктах у Москві.