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21 вересня 2026, 23:55

Дизель нарешті пішов на спад: що відбувається з цінами на АЗС

21 вересня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. При цьому вперше за останні тижні вартість дизеля пішла вниз

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 21 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 93,33 гривні за літр (+0,69 гривні);
  • бензин А-95 – 89,15 гривні за літр (+0,16 гривні);
  • бензин А-92 – 85,16 гривні за літр (+0,90 гривні);
  • дизпальне – 98,55 гривні за літр (-0,13 гривні);
  • автогаз – 44,14 гривні за літр (+0,05 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

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