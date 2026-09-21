Дизель нарешті пішов на спад: що відбувається з цінами на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. При цьому вперше за останні тижні вартість дизеля пішла вниз
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 21 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,33 гривні за літр (+0,69 гривні);
- бензин А-95 – 89,15 гривні за літр (+0,16 гривні);
- бензин А-92 – 85,16 гривні за літр (+0,90 гривні);
- дизпальне – 98,55 гривні за літр (-0,13 гривні);
- автогаз – 44,14 гривні за літр (+0,05 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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