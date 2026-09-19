В ОГП ліквідували посаду фігуранта операції "Карфаген" Кропиви
В Офісі генерального прокурора ліквідували посаду заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав Сергій Кропива, фігурант антикорупційної операції "Карфаген"
Про це "Українській правді" повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська, передає RegioNews.
За її словами, виконувач обов'язків генерального прокурора наказом реорганізував Департамент міжнародного співробітництва. У межах реорганізації, зокрема, ліквідували посаду заступника начальника департаменту, яку обіймав Кропива.
В ОГП також зазначили, що дисциплінарна скарга щодо Кропиви вже перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. КДКП має вирішити питання про накладення дисциплінарного стягнення, серед можливих наслідків якого є звільнення з органів прокуратури.
Раніше в ОГП пояснювали, що прокурора не можуть звільнити лише через повідомлення про підозру або перебування під вартою.
Водночас виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський звернувся до КДКП з проханням пришвидшити розгляд дисциплінарної скарги та відсторонити Кропиву від посади.
Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що НАБУ проводить слідчі дії в Офісі генерального прокурора в межах спецоперації "Карфаген" із викриття злочинної організації.
Наступного дня ОГП підтвердив проведення детективами НАБУ обшуків у службових приміщеннях, якими користується тоді ще генпрокурор Руслан Кравченко.
У межах операції НАБУ і САП також затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.