В ОГП ліквідували посаду фігуранта операції "Карфаген" Кропиви

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Про це "Українській правді" повідомила речниця ОГП Мар'яна Гайовська, передає RegioNews.

За її словами, виконувач обов'язків генерального прокурора наказом реорганізував Департамент міжнародного співробітництва. У межах реорганізації, зокрема, ліквідували посаду заступника начальника департаменту, яку обіймав Кропива.

В ОГП також зазначили, що дисциплінарна скарга щодо Кропиви вже перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. КДКП має вирішити питання про накладення дисциплінарного стягнення, серед можливих наслідків якого є звільнення з органів прокуратури.

Раніше в ОГП пояснювали, що прокурора не можуть звільнити лише через повідомлення про підозру або перебування під вартою.

Водночас виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський звернувся до КДКП з проханням пришвидшити розгляд дисциплінарної скарги та відсторонити Кропиву від посади.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що НАБУ проводить слідчі дії в Офісі генерального прокурора в межах спецоперації "Карфаген" із викриття злочинної організації.

Наступного дня ОГП підтвердив проведення детективами НАБУ обшуків у службових приміщеннях, якими користується тоді ще генпрокурор Руслан Кравченко.

У межах операції НАБУ і САП також затримали заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн.