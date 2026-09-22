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22 вересня 2026, 07:22

Удар по Дніпру: двоє загиблих, шестеро поранених, під завалами можуть бути люди

22 вересня 2026, 07:22
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Унаслідок нічної атаки Росії на Дніпро загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Під завалами зруйнованого підприємства можуть перебувати люди

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, двоє постраждалих госпіталізовані. 25-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Внаслідок ворожого удару підприємство зазнало значних руйнувань. Наразі на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Рятувальники розбирають завали та перевіряють, чи залишаються під ними люди.

Нагадаємо, російські війська впродовж дня майже 50 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники та артилерію. Внаслідок обстрілів загинула одна людина.

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