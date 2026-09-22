Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 22 вересня армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог атакував Україну:

протикорабельними ракетами "Онікс";

балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23;

4 крилатими ракетами морського базування "Калібр";

8 "Бандероль"/"Дань-Т";

212 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними) та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 186 цілей:

1 крилату ракету "Калібр";

8 "Бандероль"/"Дань-Т";

177 БпЛА різного типу.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Дніпро загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Під завалами зруйнованого підприємства можуть перебувати люди.