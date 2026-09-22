Росія запустила на Україну "Онікси", "Іскандери", "Калібри" та понад 200 дронів
У ніч на 22 вересня армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Україну
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ворог атакував Україну:
- протикорабельними ракетами "Онікс";
- балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23;
- 4 крилатими ракетами морського базування "Калібр";
- 8 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 212 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними) та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Основні напрямки удару – Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Полтавщина.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 186 цілей:
- 1 крилату ракету "Калібр";
- 8 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 177 БпЛА різного типу.
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі є ворожі дрони.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Дніпро загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Під завалами зруйнованого підприємства можуть перебувати люди.