"Син не хоче ходити в укриття": відома українська модель замислилась про виїзд із Києва

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Українська модель і інфлюенсерка Вікторія Маремуха не планувала виїжджати за кордон із 4-річним сином Лукою. Проте тепер почала замислюватись про це

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами моделі, нещодавно стався "приліт" прямо біля її будинку. Тому тепер вона замислилась про виїзд за кордон. До того ж, її колишній чоловік наполягає, щоб вона вивезла сина в спокійне місце, адже вони мають таке місце.

"Коли прилетіло неподалік від нас, мені колишній чоловік каже: "Слухай, давай все-таки розглянемо хоча б на деякий час виїхати до родичів у Лісабон". Я задумалась про цей варіант, тому що син не хоче ходити в укриття в садочку. З мамою ходить, а сам боїться, бо там дуже мало простору, і діткам важко. — пояснила Вікторія.

Нагадаємо, раніше Вікторія Маремуха жартома назвала себе фінансово неграмотною. За її словами, раніше гроші з її рахунку зникали дуже швидко, а причиною були численні покупки. Вона розповіла, скільки грошей їй потрібно на місяць.