На Запоріжжі через атаки РФ загинула людина, серед поранених – дитина

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення. Серед постраждалих – дитина.

Зокрема, окупанти здійснили 20 авіаударів, атакували регіон 644 безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами, а також завдали 18 ударів із РСЗВ та 205 артилерійських обстрілів.

Під вогнем опинилися Запоріжжя та десятки населених пунктів Запорізького й Пологівського районів.

За добу надійшло 432 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків та автомобілів.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки на Дніпро загинули двоє людей, ще шестеро дістали поранення. Під завалами зруйнованого підприємства можуть перебувати люди.