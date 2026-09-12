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Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
12 вересня 2026, 15:13

Від дедлайну до дедлайну: Fire Point роздає гучні обіцянки про балістику

12 вересня 2026, 15:13
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Знову всі заговорили про Fire Point. Знову купа гучних заяв і інтервʼю в провідних ЗМІ
Знову всі заговорили про Fire Point. Знову купа гучних заяв і інтервʼю в провідних ЗМІ
Фото: Facebook
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Знову всі заговорили про Fire Point. Знову купа гучних заяв і інтервʼю в провідних ЗМІ.

Ірина Терех обіцяє бойове застосування балістичних ракет FP-7 "вже за кілька тижнів". Це якась медійна контора безкінечних обіцянок.

Добре, що у людей слабка памʼять, але інтернет все памʼятає. В численних інтервʼю восени і взимку минулого року Штілерман обіцяв прийняття на озброєння FP-7 до кінця 2025 року, потім – бойове застосування на весні 2026 року, потім – в черговому інтервʼю Гордону – вже "залізно" влітку 2026 року, а FP-9 полетить "як діти в школу" по москві наприкінці літа – на початку осені 2026 року.

Тепер знову обіцянка застосувати FP-7 "за кілька тижнів". А ще президент на День Незалежності наказав "Фламінгам" "зимувати в росії".

Зима вже близько – чекаємо на нові обіцянки.

Коли тобі 34 роки (йдеться про Ірину Терех, – прим.ред.), і життя вдалося, можна обіцяти все що завгодно…

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Україна війна ракета виробництво ракет Fire Point Балистика
 
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