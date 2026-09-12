Знову всі заговорили про Fire Point. Знову купа гучних заяв і інтервʼю в провідних ЗМІ

Знову всі заговорили про Fire Point. Знову купа гучних заяв і інтервʼю в провідних ЗМІ

Фото: Facebook

Знову всі заговорили про Fire Point. Знову купа гучних заяв і інтервʼю в провідних ЗМІ.

Ірина Терех обіцяє бойове застосування балістичних ракет FP-7 "вже за кілька тижнів". Це якась медійна контора безкінечних обіцянок.

Добре, що у людей слабка памʼять, але інтернет все памʼятає. В численних інтервʼю восени і взимку минулого року Штілерман обіцяв прийняття на озброєння FP-7 до кінця 2025 року, потім – бойове застосування на весні 2026 року, потім – в черговому інтервʼю Гордону – вже "залізно" влітку 2026 року, а FP-9 полетить "як діти в школу" по москві наприкінці літа – на початку осені 2026 року.

Тепер знову обіцянка застосувати FP-7 "за кілька тижнів". А ще президент на День Незалежності наказав "Фламінгам" "зимувати в росії".

Зима вже близько – чекаємо на нові обіцянки.

Коли тобі 34 роки (йдеться про Ірину Терех, – прим.ред.), і життя вдалося, можна обіцяти все що завгодно…