Охоронець Путіна пішов в "наступ" на ФСБ

В Росії звільнили одного з найвпливовіших ФСБшників, керівника служби економічної безпеки ФСБ Сергія Алпатова.

В Росії звільнили одного з найвпливовіших ФСБшників, керівника служби економічної безпеки ФСБ Сергія Алпатова.

Фото з відкритих джерел

Якщо дуже коротко, на цей момент, головна версія звільнення - наклеп на "чесне їмʼя" Ротенбергів, які пережили місячну опалу та арешти людей з їхнього найближчого оточення. Росіяни пишуть, що головним посередником між Ротенбергами та Путіним виступив колишній охоронець, а тепер помічник Путіна Дюмін, який де-факто, пішов проти куратора Алпатова, всемогутнього першого зама голови ФСБ Корольова.

Якщо вищевикладена версія підтвердиться - це може суттєво вплинути на розклад сил в ФСБ. А відтак і в верхах РФ. Справа в тому, що керівник ФСБ Бортников, готується до відставки. А наступником номер один є саме Корольов. Більше того, посада керівника служби економічної безпеки ФСБ є однією з найважливіших не лише в самій структурі, а в цілому в РФ. І від того, чия людина займе цю посаду залежатиме розклад сил в ФСБ.

Окремо хотів би зупинитися на ще одній історії, не повʼязаній, на перший погляд, з цим всім. Один з наших головних переговорників, Давид Арахамія, на форумі YES зробив "сенсаційну" заяву про його власний мирний план. І цей план зводиться до того, що потрібно поговорити з усіма людьми з найближчого оточення Путіна і переконати їх зупинити війну. Після цього хотілося б просто сказати: "ха-ха-ха". Або згадати Віктора Януковича зі слоганом "Почую кожного".