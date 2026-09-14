"Це продовження системної атаки": НАБУ і САП відповіли Кравченку

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НАБУ і САП відреагували на заяву генерального прокурора Руслана Кравченка про підписану підозру директору НАБУ Семену Кривоносу

Про це повідомила пресслужба НАБУ і САП, передає RegioNews.

В антикорупційних органах заявили, що розцінюють дії Кравченка як продовження системної атаки на незалежність НАБУ і САП.

"Ця атака розпочалася не сьогодні. Її активна фаза стартувала ще минулого літа, коли однією з головних цілей була спроба підпорядкувати НАБУ і САП Офісу Генерального прокурора", – йдеться у заяві.

У НАБУ та САП наголосили, що не беруть участі в політичній боротьбі та діють виключно в межах закону.

Водночас там заявили, що станом на зараз Семену Кривоносу офіційно не вручали жодної підозри.

Також у НАБУ спростували слова Кравченка про нібито вилучення кримінальних проваджень.

"НАБУ не вилучало жодних кримінальних проваджень, про які йдеться у заявах Генерального прокурора. Усі твердження щодо нібито вилучення НАБУ таких проваджень не відповідають дійсності", – заявили в бюро.

У НАБУ і САП також наголосили, що ніколи не пропонували та не вимагали "недоторканності" для будь-кого.

Нагадаємо, зранку 14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Кравченко також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Ввечері 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади. Раніше "Українська правда" з посиланням на власні поінформовані джерела в політичних колах повідомляла, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із Русланом Кравченком та головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Сторони обговорювали подальше перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.