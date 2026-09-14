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14 вересня 2026, 11:56

Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: ППО збила більшість

14 вересня 2026, 11:56
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 14 вересня, починаючи з 18:00 13 вересня, російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що противник застосував дрони типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ, а також з тимчасово окупованих Донецька та Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 85 ворожих БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на семи локаціях.

Нагадаємо, Сили оборони України за минулу добу ліквідували близько 1 700 окупантів, 74 артилерійські системи, сім РСЗВ, 2 124 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 550 одиниць автомобільної та спецтехніки.

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