Росія атакувала Україну понад сотнею дронів: ППО збила більшість
У ніч на 14 вересня, починаючи з 18:00 13 вересня, російські війська атакували Україну 108 ударними безпілотниками
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що противник застосував дрони типу Shahed, зокрема реактивні, "Гербера" та дрони-імітатори "Пародія". Запуски здійснювалися з території РФ, а також з тимчасово окупованих Донецька та Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 85 ворожих БпЛА різних типів.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на семи локаціях.
Нагадаємо, Сили оборони України за минулу добу ліквідували близько 1 700 окупантів, 74 артилерійські системи, сім РСЗВ, 2 124 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 550 одиниць автомобільної та спецтехніки.