Навчальний процес вийде на новий рівень: меценат Денис Парамонов подарував школам Білої Церкви сучасні пристрої

Фото: Фонд Дениса Парамонова

Школи Білої Церкви до Дня міста отримали в подарунок від Благодійного фонду Дениса Парамонова та "Київського м'ясокомбінату" багатофункціональні пристрої, що значно покращать матеріально-технічну базу навчальних закладів

Про це йдеться на сайті Фонду, передає RegioNews.

Більшість шкіл Білої Церкви вже давно потребували сучасних багатофункціональних пристроїв, що виконують функції принтера, сканера та ксерокса.

Благодійний фонд Дениса Парамонова спільно з "Київським м’ясокомбінатом" подарували навчальним закладам понад 30 таких пристроїв на суму майже 800 тис. грн.

"Вітаємо усіх жителів Білої Церкви з Днем міста! Окрім добрих слів та побажань вирішили зробити дійсно корисні та потрібні подарунки, – заявив меценат та засновник Групи СМК Денис Парамонов. – Більшість шкіл Білої Церкви давно потребували сучасної техніки для друку, сканування та копіювання. Багатофункціональні пристрої, які ми придбали у співпраці з нашим партнером "Київським м’ясокомбінатом", щодня будуть приносити користь усім учням шкіл. Турбота про дітей та їхній розвиток - важлива частина роботи соціально-відповідального бізнесу і нашого Благодійного фонду. Вкладаючи в розвиток шкіл сьогодні, ми закладаємо фундамент для процвітання нашої країни в майбутньому".

Поява сучасного обладнання дозволить значно покращити якість навчального процесу в школах Білої Церкви, відкриваючи нові можливості, як для учнів, так і для педагогів.

"Наше місто має досить розвинену мережу освітніх закладів і звісно, що допомога у вигляді переферійного обладнання також буде сприяти розвитку нашого освітнього процесу", – прокоментував передачу БФП в.о. міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб.

Він також зазначив, що Фонд Дениса Парамонова вдихнув нове життя у розвиток веслярського спорту.

"За ті невеликі три роки, які допомагає Фонд і фактично спонсорує нашу команду, допомагає тренерам, вихованцям, ми маємо досить вагомі здобутки. Маємо чемпіонів Європи", – сказав Вовкотруб.

Благодійний фонд Дениса Парамонова спільно з "Київським м’ясокомбінатом" системно працюють на розбудову Білої Церкви. Завдяки цьому була відроджена та повністю фінансується місцева школа з веслування, де діти абсолютно безкоштовно можуть займатися улюбленим видом спорту. Свого часу Фонд також допоміг відремонтувати "Технолого-економічний фаховий коледж" в Білій Церкві та придбав 150 м’яких стільців для укриття в "Білоцерківському колегіумі".

Також нещодавно було повністю зроблено ремонт в актовій залі будівлі Білоцерківського районного управління поліції, де відбуваються урочисті події для особового складу. Наразі в мікрорайоні Піщаний закінчуються роботи з монтування Фонтану Сковороди, що місту подарував Благодійний фонд Дениса Парамонова. Також завдяки Фонду проводиться благоустрій у сквері, де встановлюють скульптуру. Окрім цього, "Київський м’ясокомбінат" дає робочі місця з гідною зарплатою для жителів Білої Церкви.