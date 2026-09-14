Трамп, дизель і "невістка": хто насправді винен у рекордних цінах

Трамп – остання людина в світі, яка сміє дорікати Україні високими цінами на пальне

Трамп – остання людина в світі, яка сміє дорікати Україні високими цінами на пальне

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Наші удари по російським НПЗ дійсно впливають на світові ціни на дизель. В результаті цих ударів росія з експортера дизелю перетворилась на імпортера. Це, звісно, впливає на баланс дизеля в світі. І є одним із факторів зростання ціни дизеля до рекордного рівня. Одним із. І не основним.

Але Трамп – то остання людина в світі, яка сміє дорікати Україні високими цінами на пальне.

Чия би корова мичала.

І точно не через удари України ціна на барель бренту тримається вище 100 доларів. Трамп цю кашу заварив. Трамп почав війну з Іраном без жодного плана і дестабілізував ринки. Нашкодив абсолютно усім в світі окрім Путіна. І тепер намагається розповісти американським виборцям, що всралась невістка.

Але, здається, цього разу всі добре розуміють звідки йде запах. І це не запах рекордних прибутків. І навіть не запах дизелю.

І так, якщо Трампу дуже треба, то нехай подзвонить своєму другу Путіну і переконає його оголосити енергетичне перемирʼя. Тоді, звісно, перед зимою, Україна залюбки зробить паузу в ударах по НПЗ. І так, Путін навряд чи захоче це робити. Але хто тут найвеличніший укладач угод в світі? Хіба він не впорається з такою задачею?

Ах так, там ще друг Путіна дає іранцям шахеди. Певно, навіть, Реактивні. Які скоро полетять по американським базам. Яка прикрість.

І так, здається Трамп не зробить нічого. Чому? Бо якщо раптом Україна зупинить удари по НПЗ, якщо б Путін погодився на енергетичне перемирʼя, то раптом би виявилось, що це не сильно впливає на вартість нафти. А ціна дизеля б знизилась дуже дуже не суттєво. І тоді б вже не було невістки…