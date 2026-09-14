ЗСУ за добу ліквідували близько 1700 окупантів і знищили понад 2100 дронів
Сили оборони України за минулу добу ліквідували близько 1 700 окупантів, 74 артилерійські системи, сім РСЗВ, 2 124 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 550 одиниць автомобільної та спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 14.09.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, в ніч на 12 вересня підрозділи Сил оборони України уразили комбінат "Тольяттікаучук" у місті Тольятті Самарської області РФ. Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів та добавок до бензину. Зокрема, каучуки використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.
Сили оборони уразили хімкомбінат в РФ, де виробляють речовини для ракетного паливаВсі новини »
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