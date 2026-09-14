Рада 15 вересня розгляне відставку генпрокурора Кравченка

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Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає RegioNews.

"Голосування за відставку генпрокурора Кравченка відбудеться завтра 15 вересня", – повідомив Арахамія.

Як відомо, наразі генпрокурор Руслан Кравченко підтвердив, що перебуває за кордоном. За його словами, він перебуває у службовому відрядженні, під час якого планує зустрічі з міжнародними партнерами.

Зранку 14 вересня Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він також зазначив, що раніше його від ухвалення таких рішень нібито стримував президент Володимир Зеленський, а також представники антикорупційних органів.

Натомість глава держави заявив, що для Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади. Зеленський закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

Ввечері 7 вересня Кравченко подав заяву про відставку з посади. Раніше "Українська правда" з посиланням на власні поінформовані джерела в політичних колах повідомляла, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із Русланом Кравченком та головою парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. Сторони обговорювали подальше перебування Кравченка на посаді генерального прокурора.