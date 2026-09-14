На Полтавщині 9-річний хлопчик випав із вікна сьомого поверху

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У неділю, 13 вересня, у селі Супрунівка Полтавської громади 9-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки. Дитина вижила, її госпіталізували до медичного закладу

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Виклик про нещасний випадок надійшов від лікаря швидкої допомоги. Попередньо встановлено, що близько 09:40 дитина випала з вікна квартири на сьомому поверсі.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та проводять перевірку.

Поліція закликає батьків подбати про безпеку дітей та не залишати їх без нагляду біля відчинених вікон.

Нагадаємо, на початку вересня в Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна четвертого поверху. Дитина випала, коли сперлася на москітну сітку. Травмованого хлопчика госпіталізували.