Росіяни атакували цивільне авто на Херсонщині: загинув чоловік
У понеділок, 14 вересня, близько 8:30 російські війська з безпілотника атакували легковий автомобіль у Дніпровському районі Херсона
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок ворожого удару чоловік отримав смертельні травми. Його особу наразі встановлюють відповідні служби.
"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – зазначив Шанько.
Нагадаємо, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по місту Ізюм на Харківщині. Внаслідок атаки постраждали троє людей – 56-річний чоловік, 34-річна жінка та двомісячна дитина.
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