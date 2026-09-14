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Три мотоцикли зіткнулися на Рівненщині: 16-річний водій загинув, 17-річний у реанімації
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14 вересня 2026, 12:17

Три мотоцикли зіткнулися на Рівненщині: 16-річний водій загинув, 17-річний у реанімації

14 вересня 2026, 12:17
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Фото: Національна поліція
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На Рівненщині сталася смертельна ДТП за участю трьох мотоциклів. Аварія трапилася 13 вересня близько 15:00 поблизу села Поляни Березнівської громади

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 16-річний житель Степаня на мотоциклі Lifan зіткнувся з мотоциклом Kovi, яким керував 17-річний житель Бистричів. Останній саме виконував маневр розвороту.

Від удару Lifan упав і опинився на зустрічній смузі, де зіткнувся з мотоциклом Loncin, за кермом якого перебував 17-річний житель Богушів.

16-річний мотоцикліст, який був без мотошолома, загинув на місці.

Ще одного 17-річного водія у непритомному стані та у важкому стані госпіталізували до Рівненської обласної лікарні. Наразі він перебуває в реанімації.

Водій третього мотоцикла не постраждав.

Правоохоронці встановили, що жоден із трьох керманичів не мав посвідчення водія, а мотоцикли не були зареєстровані у встановленому законом порядку.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Поліцейські встановлюють усі обставини та механізм смертельної аварії.

Нагадаємо, на Полтавщині підліток на мотоциклі влетів в іномарку. Попередньо, зіткнулись 24-річний водій JEEP RENEGADE та мотоцикл GEON, яким керував 16-річний хлопець. Внаслідок ДТП мотоцикліста з травмами госпіталізували.

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Рівненська область ДТП аварія мотоцикл мотоцикліст ПДР неповнолітні
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