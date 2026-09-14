Зеленський ввів санкції проти Мендель: ексречниця президента заявила про "диктатуру"

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Про це йдеться в указі президента від 13 вересня, передає RegioNews.

Серед них – колишня прессекретарка президента Юлія Мендель.

Загалом Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення РНБО про санкції проти суден російського тіньового флоту, підприємств та осіб, пов’язаних із держкорпорацією "Ростех", а також пропагандистів, які виправдовують агресію РФ.

Зокрема, до санкційного списку увійшли 20 суден, які Росія використовує для експорту нафти, нафтопродуктів і зрідженого газу.

Після запровадження санкцій Мендель заявила, що вважає їх антиконституційними.

"За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній бос, ввів проти мене санкції", – написала вона у Facebook.

Мендель також заявила, що знала про наміри звинуватити її у державній зраді через інтерв’ю з Такером Карлсоном та припускала можливість запровадження санкцій.

"Це не змінює моєї позиції, як і позиції мільйонів українців. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура, навіть якщо це диктатура Зеленського", –додала колишня прессекретарка.

Скандальні заяви Мендель про Зеленського

Юлія Мендель була прессекретаркою Володимира Зеленського у 2019–2021 роках. Після звільнення вона поступово почала публічно критикувати діяльність президента та його оточення.

У травні 2026 року в інтерв'ю Такеру Карлсону Мендель заявила, що чула від людей, які нібито бачили Зеленського в клубах під час вживання наркотиків. За її словами, йшлося про кокаїн. Водночас Мендель підкреслила, що сама особисто цього не бачила.

Також вона розповіла, що під час роботи прессекретаркою Зеленський нібито міг заходити до ванної кімнати перед інтерв’ю, а повертався звідти "іншою людиною" – бадьорим та енергійним.

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