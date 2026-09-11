Чому ми горимо?

Чому ми горимо?

Фото: Facebook

Величезні збитки від російських атак могли б бути в рази меншими, якби в Україні була бодай якась традиція протипожежних заходів. Якщо б були відповідальні особи, котрі б слідкували, щоб заходи протипожежної безпеки існували не на папері, а й в реальності.

Ви скажете, що така інстанція є по закону є – ДСНС. Але практика спростовує те, що прописано в законах. Традиційно бізнес і всі зацікавлені прагнули відкупатися від пожежних хабарями, ну а пожежники радо йшли назустріч. Парадоксально, але за 5 років війни нічого не помінялося!

Точніше, помінялося те, що саме піднятий прильотом шахеда чи ракети вогонь став найголовнішим фактором збитків. Ігнорування пожежної безпеки, безлад і беззаконня, суцільне хабарництво конвертуються зараз в рекордні матеріальні втрати.

От на днях горів ринок у Хмельницькому від "падіння уламків" ворожих БПЛА. До того вщент згорів Лук'янівський ринок – і велике питання, чи сталося б це, якби там дотримувалися норм пожежної безпеки? Якби ті, хто має за цим слідкувати – слідкували?

У мене побратим по Азову і 72-й бригаді Механ, Олександр Мазуренко, зараз по інвалідності вже не служить, живе у Білій Церкві і вже котрий рік б'є на сполох з приводу жахливого стану ринку в цьому місті.

Там є навіть судові рішення, котрі зобов'язують власників привести ринок у відповідність до вимог законодавства, організувати проходи, доступ для пожежної техніки. Тим не менш, місцева ДСНС (очевидно, безкоштовно) закриває очі на невиконання рішень суду.

По-хорошому, такий об'єкт варто було б уже давно закрити, бо він становить небезпеку для жителів міста. Власники – живуть за кордоном, копійки не бажають вкладати в облаштування ринку, лишили тільки апарат по викачці грошей – директора і бухгалтера.

Реалії воюючої країни їх не цікавлять, а ДСНС з великим розумінням ставиться до такої позиції.

Ви спитаєте – може, ми з Механом перегинаємо палку, небезпеки немає? Але ні, вона є. На жаль, навіть без факторів бойових дій цей ринок уже горів двічі(!). Тож на фоні російського дронового терору – чи довго чекати третій раз?

Скільки ще шахедів мають упасти на нашу землю, щоб ми згадали про протипожежні норми?

Щоб пожежною безпекою зацікавився, крім розуміючих реалії війни ветеранів, хтось із тилових чиновників?