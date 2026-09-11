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На Харківщині чоловік "знищив" свій дім заради кількох мільйонів
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11 вересня 2026, 16:10

На Харківщині чоловік "знищив" свій дім заради кількох мільйонів

11 вересня 2026, 16:10
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Фото: прокуратура
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За програмою "єВідновлення" громадяни можуть отримувати грошову допомогу у випадку пошкодження або знищення житла. Житель Харківщини вирішив свій пошкоджений будинок перетворити на знищений

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Чоловік використав технічний звіт із недостовірними відомостями. Після цього він за отриманим житловим сертифікатом купив квартиру у Харкові.

Як з'ясували правоохоронці, будинок чоловіка в Ізюмі був пошкоджений внаслідок обстрілів. У січні 2024 року він подав заяву на отримання компенсації для відновлення житла. Після обстеження комісія визначила будинок як пошкоджений, а вартість необхідних відновлювальних робіт оцінила у понад 1,1 мільйона гривень.

Проте чоловік захотів отримати більшу суму, і вирішив "перетворити свій будинок на знищений". Для цього він залучив посередника, через якого документи на будинок та фотозображення його пошкоджень передали кваліфікованому експерту. Фактичного обстеження будинку не проводили. Ступінь пошкодження визначено на рівні 81–100%.

Згодом чоловік отримав сертифікат на понад 2,6 мільйона гривень і на ці гроші купив квартиру в Харкові. Проте комісія встановила порушення: будинок був пошкодженим, а відновити його можливо шляхом проведення капітального ремонту, реконструкції або реставрації.

Тепер чоловік отримав підозру за шахрайство.

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