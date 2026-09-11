Російська атака на Київ: уже 12 постраждалих, серед них 12-річна дитина

Фото: ДСНС Києва

У Києві внаслідок ранкової російської атаки постраждали вже 12 людей. Серед них – 12-річний хлопчик

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, семеро постраждалих наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень. Серед госпіталізованих – дитина.

Раніше Кличко повідомляв, що у Подільському районі зафіксували влучання в офісну будівлю. Внаслідок атаки сталося загоряння та руйнування на рівні четвертого поверху.

Окрім того, у розташованій поруч одноповерховій побутовій будівлі також виникла пожежа.

Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі. Повідомлялося що двоє людей загинули, ще 8 людей постраждали.