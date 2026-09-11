Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як громадяни країни "подарункової 1000", "безкоштовних 3000 км залізницею" та всяких різних кешбеків переймаються заявами Дональда Трампа про "дивіденди у $5000 кожному"

Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як громадяни країни "подарункової 1000", "безкоштовних 3000 км залізницею" та всяких різних кешбеків переймаються заявами Дональда Трампа про "дивіденди у $5000 кожному"

Фото: з відкритих джерел

І тут, і там – такі досить сумнівні проєкти називаються іменами тих, хто не заплатить і долара/гривні за них. Все буде виплачено з кишені тих таки некритично мислячих платників податків. Такий собі "подарунок" за їхні гроші.

Звісно, це не про те, як економіку оздоровити та інфляцію приборкати або борги скоротити. Тут все очевидно: епоха простих популістських рішень крокує світом. І політики-популісти цю "конячку" осідлали вже давно.

Різниця між Україною та США лише в тому, що там ще не додумалися (правильно сказати – ініціаторам не дозволили) всі ці проєкти оформляти через єдине контрольоване вікно зі збору даних про громадян. Так що в США свою "Дію" навряд чи можливо запровадити, хоча, звісно, будь-як влада мріє про такий інструмент.

Американці дуже ревно ставляться до конфіденційності своїх даних (privacy). Ідея створення єдиного державного додатка, де будуть зібрані і паспорт, і водійські права, і поточні фінансові операції викликає у значної частини суспільства США сильний опір через зрозумілі побоювання безпеки персональних даних і тотального цифрового контролю з боку держави.

Тобто, в принципі, цілі й інструментарій зрозумілий, стикаємося ми з цим не вперше, і далі ці ініціативи очевидно не припиняться, якщо не буде нарешті більшості серед громадян, які просто порахують свої фінансові надходження й витрати і перестануть приймати подачки за свій же рахунок та підтримувати популістів різного штибу…

Але поясніть будь ласка, чому ми переймаємося насамперед бюджетом США, а не України?!