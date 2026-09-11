23:55  10 вересня
Бензин дорожчає без упину: що відбувається з цінами на АЗС
01:35  11 вересня
Ведуча Соломія Вітвіцька зізналась, чи вигадала вже ім'я первістку
00:55  11 вересня
Блогерка Віка Бакалова виходить заміж
UA | RU
UA | RU
Валерій Чалий Дипломат, колишній посол України у США info@regionews.ua
11 вересня 2026, 09:33

Бюджетний популізм без кордонів: від тисячі Зеленського до п'яти тисяч Трампа

11 вересня 2026, 09:33
Читайте также на русском языке
Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як громадяни країни "подарункової 1000", "безкоштовних 3000 км залізницею" та всяких різних кешбеків переймаються заявами Дональда Трампа про "дивіденди у $5000 кожному"
Вічно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як громадяни країни "подарункової 1000", "безкоштовних 3000 км залізницею" та всяких різних кешбеків переймаються заявами Дональда Трампа про "дивіденди у $5000 кожному"
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

І тут, і там – такі досить сумнівні проєкти називаються іменами тих, хто не заплатить і долара/гривні за них. Все буде виплачено з кишені тих таки некритично мислячих платників податків. Такий собі "подарунок" за їхні гроші.

Звісно, це не про те, як економіку оздоровити та інфляцію приборкати або борги скоротити. Тут все очевидно: епоха простих популістських рішень крокує світом. І політики-популісти цю "конячку" осідлали вже давно.

Різниця між Україною та США лише в тому, що там ще не додумалися (правильно сказати – ініціаторам не дозволили) всі ці проєкти оформляти через єдине контрольоване вікно зі збору даних про громадян. Так що в США свою "Дію" навряд чи можливо запровадити, хоча, звісно, будь-як влада мріє про такий інструмент.

Американці дуже ревно ставляться до конфіденційності своїх даних (privacy). Ідея створення єдиного державного додатка, де будуть зібрані і паспорт, і водійські права, і поточні фінансові операції викликає у значної частини суспільства США сильний опір через зрозумілі побоювання безпеки персональних даних і тотального цифрового контролю з боку держави.

Тобто, в принципі, цілі й інструментарій зрозумілий, стикаємося ми з цим не вперше, і далі ці ініціативи очевидно не припиняться, якщо не буде нарешті більшості серед громадян, які просто порахують свої фінансові надходження й витрати і перестануть приймати подачки за свій же рахунок та підтримувати популістів різного штибу…

Але поясніть будь ласка, чому ми переймаємося насамперед бюджетом США, а не України?!

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Україна вибори Дональд Трамп виплати бюджет
 
Підписуйтесь на RegioNews
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Ціна халатності: порушення пожежних норм множить втрати від ракет і дронів
11 вересня 2026, 12:34
Удари по АЗС у Києві: померли дві людини, ще 8 – постраждали
11 вересня 2026, 12:15
На Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі: водій загинув, пасажирка у лікарні
11 вересня 2026, 11:55
130 тонн підробок на 235 млн грн: у Харкові ліквідували підпільне виробництво косметики та парфумів
11 вересня 2026, 11:37
У Києві через удари по АЗС постраждали п'ятеро людей, серед них – рятувальник
11 вересня 2026, 11:20
На Волині автомобіль ТЦК врізався в стовп та перекинувся: постраждали четверо військових
11 вересня 2026, 10:54
Через обстріли без світла залишились споживачі у семи областях – Міненерго
11 вересня 2026, 10:32
Атака РФ на Павлоград: 19 поранених залишаються в лікарнях, шестеро – у важкому стані
11 вересня 2026, 10:16
Росіяни вдарили по АЗС у двох районах Києва (Оновлено)
11 вересня 2026, 09:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »