На Харківщині внаслідок повторного удару РФ загинув енергетик
У селищі Золочів Богодухівського району Харківської області ввечері 10 вересня внаслідок повторного російського удару дроном загинув енергетик Іван Катунін
Про це повідомила Золочівська селищна рада у Facebook, передає RegioNews.
Близько 20:00 російські війська атакували вулицю FPV-дроном на оптоволокні. Після удару виникла пожежа, були пошкоджені електричні та газові мережі.
Іван Катунін пішов допомогти односельцям. Під час повторного удару дрона чоловік загинув на місці.
Катунін працював у Золочівському підрозділі району електричних мереж. У селищній раді зазначили, що протягом усієї війни він допомагав відновлювати електропостачання та повертав світло в домівки місцевих жителів.
"Щоденно ризикуючи, але ніколи не скаржився, завжди приходив на поміч із посмішкою, позитивом і добром", – зазначили у селищній раді.
У жовтні Івану Катуніну мало виповнитися 46 років. У загиблого залишилися дружина та донька.
Нагадаємо, вранці 11 вересня російські окупанти атакували з дрона працівників комунальної служби у Корабельному районі Херсона. Внаслідок атаки пошкоджено техніку. Люди, на щастя, не постраждали.