Фігурант справи "Феміда" нардеп Столар повернувся в Україну – ЗМІ

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Народний депутат Вадим Столар, який фігурує на записах розслідування НАБУ і САП, повернувся в Україну

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у політичних колах, передає RegioNews.

Раніше УП інформувала, що напередодні вручення підозри Столар не повернувся в Україну.

Нагадаємо, 20 серпня йому заочно повідомили про підозру. Нардепу інкримінують злочини за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема створення злочинної організації, протиправне заволодіння майном, підробку документів та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.

За цими статтями йому може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.