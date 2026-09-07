Bihus.Info знайшли будинок під Києвом, яким може користуватися генпрокурор Кравченко

Фото: Bihus.Infо

Bihus.Info заявили, що знайшли будинок у Козині Київської області, яким, за їхніми даними, може користуватися генеральний прокурор Руслан Кравченко

Як інформує RegioNews, відомості про місцезнаходження будинку журналісти отримали від власних джерел.

За даними Bihus.Info, йдеться про будинок площею близько 300 квадратних метрів, який оформили на початку 2026 року. Власницею нерухомості є 73-річна жінка, яка, як зазначає видання, не вказана серед родичів Кравченка в його декларації.

Про можливе проживання Кравченка в Козині стало відомо під час судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві — заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора.

НАБУ і САП підозрюють Кропиву в організації злочинної групи, легалізації коштів та сприянні діяльності шахрайських кол-центрів.

Під час засідання прокурори САП заявили, що Кропива міг координувати ремонт у будинку, де, за версією слідства, проживає Кравченко. Зокрема, йшлося про спілкування з виконробом, встановлення генератора, каміна та системи сигналізації.

Також, за даними сторони обвинувачення, Кропива міг допомагати дружині Кравченка з оформленням візи до США та організовувати святкування дня народження генпрокурора в Мадриді.

Слідство вважає Кропиву довіреною особою Кравченка та посилається на їхні дружні неформальні стосунки.

Нагадаємо, що 6 вересня НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолював посадовець Офісу генерального прокурора. Слідство пов’язує її діяльність із "кришуванням" мережі шахрайських колцентрів та легалізацією майна.

Напередодні з'явилась інформація про те, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять спецоперацію з викриття злочинної організації.

Згодом ЗМІ писали, що обшуки нібито проводять у генпрокурора Руслана Кравченка. Речниця ОГП Мар'яна Гайовська в коментарі журналістам спростувала цю інформацію. За її словами, ані вдома, ані в кабінеті генпрокурора слідчих дій не проводилось.

Вранці 6 вересня Руслан Кравченко відреагував на слідчі дії і заперечив причетність до можливого "кришування" незаконних кол-центрів та доручив провести перевірки в Офісі Генпрокурора, а працівників підрозділів, пов’язаних із такими справами, перевірити на поліграфі.