Ведуча Соломія Вітвіцька зізналась, чи вигадала вже ім'я первістку

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Ведуча Соломія Вітвіцька готується стати мамою. Вона розповіла, чи знає вже, як вони із чоловіком назвуть первістка

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Соломія Вітвіцька розповіла, що вона вже починає готуватись до пологового будинку. За словами ведучої, вона вже знає, що таке тренувальні перейми. Вона зізналась, що вони навіть одного разу налякали її. Пів ночі вона не спала і кожні десять хвилин збиралась їхати у пологовий, але "тривога" була хибна.

Ведуча зізналась, що ім'я вони з чоловіком досі не змогли обрати. При цьому вона попросила ідеї у своїх підприсників.

Нагадаємо, що Соломія Вітвіцька перенесла серйозну операцію, тому спочатку вона списувала зміни у самопочутті на це. Проте коли описала свої симптоми штучному інтелекту, виявилось, що треба зробити тест. Таким чином, ведуча дізналась, що буде мамою.