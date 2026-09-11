На Дніпропетровщині чоловік зробив дитині інвалідність заради втечі за кордон

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Правоохоронці викрили чоловіка, який продав призовнику фальшиву інвалідність. У довідці йшлось про дитину "клієнта"

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, зловмисник переконав "клієнта", що має зв’язки у лікарсько-консультативних комісіях міста для оформлення фальшивої інвалідності його дитині. Завдяки цьому чоловік міг би отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Правоохоронці затримали зловмисника, коли він отримував 12 тисяч доларів. Слідство триває, встановлюються інші учасники протиправної схеми.

Нагадаємо, раніше у Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.