Атака на Дніпро: пошкоджені будинки, кількість поранених зростає

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Вдень 11 вересня повідомляли про вибух у Дніпрі. На жаль, тепер стало відомо про постраждалих місцевих жителів

Про це повідомили в ОВА, передає RegioNews.

Стало відомо, що внаслідок ворожого удару в Дніпрі пошкоджене приватне підприємство. Вибухова хвиля вибила вікна у житлових будинках, які знаходяться поруч.

Наразі відомо про 12 поранених місцевих жителів.

Мер Дніпра повідомив, що внаслідок обстрілу у Дніпрі пошкоджено щонайменше дев'ять будинків. Близько 700 вікон вибито. У дворах горіли гаражі з автомобілями місцевих жителів.

Нагадаємо, раніше внаслідок атак по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах Києва постраждали п'ятеро людей.