На Львівщині тіло жінки знайшли у рові: її шукали 4 дні
У Львівській області розшукали жінку, яка не повернулась додому. На жаль, її знайшли без ознак життя
Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.
7 вересня 75-річна жінка вийшла з дому і не повернулась. Після цього пенсіонерку оголосили у розшку. До пошукової операції приєднались поліцейські, рятувальники, місцеві жителі. Агрофірма, розташована на території району, надала дрон.
11 вересня правоохоронець знайшов тіло жінки у рові без ознак життя. Попередньо, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Причину смерті будуть встановлювати фахівці.
Нагадаємо, раніше у Львові знайшли тіло чоловіка біля школи. До того він перебував у розшуку.
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