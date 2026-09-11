На Львівщині тіло жінки знайшли у рові: її шукали 4 дні

Фото: Національна поліція

У Львівській області розшукали жінку, яка не повернулась додому. На жаль, її знайшли без ознак життя

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

7 вересня 75-річна жінка вийшла з дому і не повернулась. Після цього пенсіонерку оголосили у розшку. До пошукової операції приєднались поліцейські, рятувальники, місцеві жителі. Агрофірма, розташована на території району, надала дрон.

11 вересня правоохоронець знайшов тіло жінки у рові без ознак життя. Попередньо, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Причину смерті будуть встановлювати фахівці.

Нагадаємо, раніше у Львові знайшли тіло чоловіка біля школи. До того він перебував у розшуку.