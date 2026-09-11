На Житомирщині 17-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедистку

Фото: Національна поліція

Увечері 10 вересня у селі Бехи Коростенської громади сталася смертельна ДТП. Аварія трапилася близько 20:50

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом Lifan, наїхав на 45-річну велосипедистку, яка рухалася назустріч.

Жінка від отриманих травм загинула на місці. Водія мотоцикла з травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом аварії розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю автомобіля та мотоцикла. Загинув 16-річний хлопець, ще один підліток отримав травми та був госпіталізований.