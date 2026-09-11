ЄС схвалив €6,1 млрд для України на дрони та ракети PAC-3 для Patriot

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Європейська комісія 11 вересня ухвалила рішення про виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot

Про це, як інформує "Європейська правда", повідомив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, передає RegioNews.

Зазначається, що кошти нададуть у межах кредиту на загальну суму 90 млрд євро.

Рішення Єврокомісії офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети PAC-3 для комплексів Patriot.

Пакет передбачає п’ять відступів від стандартних умов прийнятності закупівель. Три з них стосуються безпілотників і компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені порогові значення. Ще два стосуються обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3.

Кубілюс зазначив, що наразі погоджено всі 28,3 млрд євро, передбачені на 2026 рік для фінансування оборони України в межах відповідного кредиту.

Водночас Єврокомісія опрацьовує запити на наступну виплату у розмірі 4,3 млрд євро. До цього Україна вже отримала 8,3 млрд євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що європейські лідери планують відвідати США, щоб переконати президента Дональда Трампа надати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів для систем Patriot напередодні зими.