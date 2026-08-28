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28 серпня 2026, 19:57

Смертельна нічна ДТП на Рівненщені: зіткнулися два мотоцикли, загинув 15-річний підліток

28 серпня 2026, 19:57
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Фото: поліція Рівненської області
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На Рівненщині внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинув 15-річний хлопець. Ще один учасник аварії, 20-річний чоловік, отримав численні травми та був госпіталізований

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

ДТП сталася 28 серпня близько 00:10 у селі Городець. За попередніми даними слідства, на вулиці Зарічній зіткнулися два мотоцикли LIFAN, які рухалися назустріч один одному.

Унаслідок аварії 15-річний місцевий житель отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом основи черепа та впав у мозкову кому. Попри зусилля медиків, хлопець помер у лікарні.

20-річний житель села Антонівка отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи лівої ключиці та кисті, а також відкритий перелом ноги. Його госпіталізували до травматологічного відділення.

За попередньою інформацією, обидва мотоциклісти були без мотошоломів та не мали посвідчень водія.

За фактом ДТП слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.

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