Смертельна ДТП у Кривому Розі: тіло загиблого затиснуло під автомобілем
ДТП сталася ввечері 27 серпня на проспекті Миру у Центрально-Міському районі Кривого Рогу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок ДТП тіло загиблого чоловіка опинилося затиснутим під автомобілем. За допомогою спеціального обладнання рятувальники підняли легковик та деблокували загиблого.
Обставини та причини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, під Києвом 15-річні дівчата на квадроциклі влетіли в стовп. Від отриманих травм водійка загинула на місці, пасажирку госпіталізували.
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