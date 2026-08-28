14:45  28 серпня
На Миколаївщині знайшли "рейсовий мікроавтобус" для ухилянтів
10:45  28 серпня
Смертельна ДТП у Кривому Розі: тіло загиблого затиснуло під автомобілем
07:50  28 серпня
На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2026, 20:15

Росія знищила склад YASNO з обладнанням для сонячних електростанцій

28 серпня 2026, 20:15
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Внаслідок обстрілів 27 серпня згорів один зі складів YASNO. Там компанія зберігала частину обладнання для сонячних електростанцій

Про це повідомляє генеральний директор компанії Сергій Коваленко, передає RegioNews.

"Учора внаслідок чергової атаки згорів один із наших складів. Найголовніше — усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення. На цьому складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій. Більшість пошкоджена, і це, звісно, прикро", - каже гендиректор компанії.

Сергій Коваленко також додав, що все, що вціліло, вже перемістили на інші склади. Наразі у YASNO оцінюють збитки. При цьому компанія продовжить виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Yasno обстріли електроенергія
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Михайло Федоров став радником міністра оборони, але не в Україні
28 серпня 2026, 20:00
Смертельна нічна ДТП на Рівненщені: зіткнулися два мотоцикли, загинув 15-річний підліток
28 серпня 2026, 19:57
Знімала військову частину з вікна: у Хмельницькому агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми
28 серпня 2026, 19:40
Гранати, бурштин та наркотики: на Рівненщині поліція затримала чоловіка
28 серпня 2026, 18:59
Обмеження після обстрілів: у магазинах АТБ запровадили ліміти на продукти
28 серпня 2026, 18:45
Забив до смерті держаком лопати: на Дніпропетровщині повідомили про підозру рецидивісту
28 серпня 2026, 18:42
У Кам'янському районі судитимуть чоловіка за самовільне зайняття землі в прибережній смузі
28 серпня 2026, 18:26
Удар по Харкову: кількість постраждалих у Слобідському районі зросла до п'яти, є загиблий
28 серпня 2026, 17:57
Обіцяв "відмазати" від мобілізації: у Харкові поліція викрила ділка, який прикривався зв'язками в ТЦК
28 серпня 2026, 17:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »