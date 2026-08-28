Росія знищила склад YASNO з обладнанням для сонячних електростанцій

Фото з відкритих джерел

Внаслідок обстрілів 27 серпня згорів один зі складів YASNO. Там компанія зберігала частину обладнання для сонячних електростанцій

Про це повідомляє генеральний директор компанії Сергій Коваленко, передає RegioNews.

"Учора внаслідок чергової атаки згорів один із наших складів. Найголовніше — усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення. На цьому складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій. Більшість пошкоджена, і це, звісно, прикро", - каже гендиректор компанії.

Сергій Коваленко також додав, що все, що вціліло, вже перемістили на інші склади. Наразі у YASNO оцінюють збитки. При цьому компанія продовжить виконувати свої зобов’язання перед клієнтами.

Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.