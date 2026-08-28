14:45  28 серпня
На Миколаївщині знайшли "рейсовий мікроавтобус" для ухилянтів
10:45  28 серпня
Смертельна ДТП у Кривому Розі: тіло загиблого затиснуло під автомобілем
07:50  28 серпня
На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2026, 18:45

Обмеження після обстрілів: у магазинах АТБ запровадили ліміти на продукти

28 серпня 2026, 18:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З 28 серпня в магазинах "АТБ" запровадили обмеження. Тепер на низку продуктів діють ліміти. Такі правила з'явились після масованих обстрілів

Про це повідомляє Telegraf, передає RegioNews.

У деяких магазинах мережі вже з'являються оголошення, які повідомляють клієнтів про обмеження.

Зокрема, ліміти стосуються таких товарів:

  • консервів із риби та морепродуктів;
  • м'ясних консервів;
  • олії та оцту;
  • продуктів швидкого приготування та харчових концентратів;
  • крохмалю;
  • круп;
  • макаронних виробів;
  • пластівців;
  • солі;
  • соди;
  • товарів для випікання;
  • цукру;
  • курячих яєць.

Обмеження діють і в магазинах, і при онлайн-замовленях. Також в магазині можуть відмовити у спробі придбати товари з обмеженнями, якщо клієнт намагатиметься обійти встановлений ліміт, оформлюючи кілька чеків поспіль.

Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
продукти обстріли магазин
"Щоб з піднятими лапками вийшли": у держдумі РФ цинічно закликають бити по українських містах
28 серпня 2026, 15:15
Після атак РФ на Київщині погіршилася якість повітря: де зафіксували забруднення
28 серпня 2026, 12:52
На Кіровоградщині знищили дві 400-кілограмові бойові частини російської ракети
28 серпня 2026, 12:49
Всі новини »
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Росія знищила склад YASNO з обладнанням для сонячних електростанцій
28 серпня 2026, 20:15
Михайло Федоров став радником міністра оборони, але не в Україні
28 серпня 2026, 20:00
Смертельна нічна ДТП на Рівненщені: зіткнулися два мотоцикли, загинув 15-річний підліток
28 серпня 2026, 19:57
Знімала військову частину з вікна: у Хмельницькому агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми
28 серпня 2026, 19:40
Гранати, бурштин та наркотики: на Рівненщині поліція затримала чоловіка
28 серпня 2026, 18:59
Забив до смерті держаком лопати: на Дніпропетровщині повідомили про підозру рецидивісту
28 серпня 2026, 18:42
У Кам'янському районі судитимуть чоловіка за самовільне зайняття землі в прибережній смузі
28 серпня 2026, 18:26
Удар по Харкову: кількість постраждалих у Слобідському районі зросла до п'яти, є загиблий
28 серпня 2026, 17:57
Обіцяв "відмазати" від мобілізації: у Харкові поліція викрила ділка, який прикривався зв'язками в ТЦК
28 серпня 2026, 17:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »