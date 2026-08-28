Обмеження після обстрілів: у магазинах АТБ запровадили ліміти на продукти
З 28 серпня в магазинах "АТБ" запровадили обмеження. Тепер на низку продуктів діють ліміти. Такі правила з'явились після масованих обстрілів
Про це повідомляє Telegraf, передає RegioNews.
У деяких магазинах мережі вже з'являються оголошення, які повідомляють клієнтів про обмеження.
Зокрема, ліміти стосуються таких товарів:
- консервів із риби та морепродуктів;
- м'ясних консервів;
- олії та оцту;
- продуктів швидкого приготування та харчових концентратів;
- крохмалю;
- круп;
- макаронних виробів;
- пластівців;
- солі;
- соди;
- товарів для випікання;
- цукру;
- курячих яєць.
Обмеження діють і в магазинах, і при онлайн-замовленях. Також в магазині можуть відмовити у спробі придбати товари з обмеженнями, якщо клієнт намагатиметься обійти встановлений ліміт, оформлюючи кілька чеків поспіль.
Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.