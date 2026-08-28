Обмеження після обстрілів: у магазинах АТБ запровадили ліміти на продукти

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З 28 серпня в магазинах "АТБ" запровадили обмеження. Тепер на низку продуктів діють ліміти. Такі правила з'явились після масованих обстрілів

Про це повідомляє Telegraf, передає RegioNews.

У деяких магазинах мережі вже з'являються оголошення, які повідомляють клієнтів про обмеження.

Зокрема, ліміти стосуються таких товарів:

консервів із риби та морепродуктів;

м'ясних консервів;

олії та оцту;

продуктів швидкого приготування та харчових концентратів;

крохмалю;

круп;

макаронних виробів;

пластівців;

солі;

соди;

товарів для випікання;

цукру;

курячих яєць.

Обмеження діють і в магазинах, і при онлайн-замовленях. Також в магазині можуть відмовити у спробі придбати товари з обмеженнями, якщо клієнт намагатиметься обійти встановлений ліміт, оформлюючи кілька чеків поспіль.

Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару в Дніпрі повністю знищений складський комплекс компанії "Ласунка". У пожежі була втрачена продукція, яка найближчим часом повинна була постачатись по магазинах по всій країні. Зокрема, у компанії METRO повідомляли про знищення частини запасів товарів.