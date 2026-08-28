У Кам'янському районі судитимуть чоловіка за самовільне зайняття землі в прибережній смузі

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У Кам’янському районі Дніпропетровської області перед судом постане 66-річний чоловік, який самовільно зайняв земельну ділянку площею понад 1,3 га та використовував її для вирощування соняшнику

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2025 році чоловік без законних підстав зайняв земельну ділянку, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади та розташована в межах прибережної захисної смуги.

Надалі він використовував землю для сільськогосподарських робіт. Чоловік обробив і продискував ґрунт, після чого засіяв ділянку соняшником.

Слідчі завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду.

Чоловіку інкримінують самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво на землях, що належать до земель водного фонду, — ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо,що у Кам’янському районі Дніпропетровської області 66-річному чоловіку повідомили про підозру у самовільному зайнятті земельної ділянки в межах прибережної захисної смуги.