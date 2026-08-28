На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей та 17 отримали поранення

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На Херсонщині 28 серпня внаслідок російських атак загинули двоє цивільних, ще 17 людей отримали поранення. Російські військові застосовували авіацію, артилерію та безпілотники різних типів

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, станом на 17:30 найбільше постраждалих було в Херсоні. Там загинули двоє чоловіків, ще 14 людей отримали поранення.

Ще одна людина постраждала в селищі Білозерка. Двоє цивільних отримали поранення в селі Інгулець.

Унаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки, будівлі закладів освіти та охорони здоров’я, а також автомобілі.

За фактами воєнних злочинів прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують документувати наслідки російських атак та збирати докази воєнних злочинів.

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російських атак 27 серпня загинув цивільний чоловік, ще дев’ятеро людей дістали поранень. Російські військові били по населених пунктах області авіацією, артилерією та безпілотниками різних типів.