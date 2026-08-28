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На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка
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28 серпня 2026, 07:50

На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка

28 серпня 2026, 07:50
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Фото: ДСНС
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На Дрогобиччині під час пошукової операції службова собака Індія виявила тіло чоловіка, який напередодні вийшов із дому та не повернувся

Про це повідомив Мобільний рятувальний центр швидкого реагування "Львів" ДСНС, передає RegioNews.

Поліцейські попросили рятувальників допомогти знайти 61-річного чоловіка, який вийшов із дому в селі Кринтята Дрогобицького району та не повернувся.

Пошукові групи обстежували визначені ділянки місцевості, кінологи перевіряли територію зі службовими собаками, а оператор БпЛА додатково проводив пошук із повітря.

Під час операції службова собака Індія виявила тіло зниклого чоловіка.

Тіло загиблого передали працівникам поліції. Обставини його смерті встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, на Рівненщині 26-річний чоловік загинув у тюкувальному пресі. За фактом смерті чоловіка слідчі розпочали досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

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