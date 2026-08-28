Гранати, бурштин та наркотики: на Рівненщині поліція затримала чоловіка

Фото: поліція Рівненської області

На Рівненщині поліцейські затримали 33-річного жителя селища Клесів, у якого вилучили корпуси ручних гранат із запалами, психотропну речовину та інші заборонені предмети

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Працівники карного розшуку Сарненського районного відділу поліції встановили, що чоловік може зберігати заборонені предмети у закинутій будівлі поблизу лісового масиву села Пугач.

27 серпня правоохоронці вилучили у нього два корпуси ручних гранат "РГН" із запалами, пакетик із психотропною речовиною та пристрій для вживання наркотиків.

Під час проведення слідчих дій поліцейські також виявили понад 1,5 кілограма бурштину та ще один боєприпас. Усе вилучене направлять на експертизу.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру у незаконному поводженні з боєприпасами.

За цим епізодом йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Крім того, правоохоронці розпочали досудове розслідування ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Херсонщині судитимуть 54-річну жительку Високопілля, яка, за даними слідства, кілька років незаконно зберігала автомат, боєприпаси та вибухівку, а згодом спробувала продати частину арсеналу за 25 тисяч гривень.