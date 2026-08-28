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28 серпня 2026, 20:38

Конфлікт із ТЦК на Волині: у Ковелі водій буса наїхав на військового та пошкодив службові авто

28 серпня 2026, 20:38
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Фото: Facebook
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У Ковелі на Волині під час заходів оповіщення стався конфлікт за участю військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейських і трьох цивільних

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

Унаслідок інциденту військовий отримав травми, а службові автомобілі ТЦК та поліції пошкодили.

За інформацією Волинського обласного ТЦК та СП, вранці 28 серпня спільний наряд військовослужбовців ТЦК і поліції зупинив автомобіль Audi, у якому перебували троє чоловіків.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що водій має відстрочку від мобілізації, а один із пасажирів не є громадянином України. Інший пасажир, за даними ТЦК, застосував до військовослужбовців сльозогінний газ і намагався втекти. Згодом його супроводили до службового автомобіля ТЦК.

У ТЦК також спростували інформацію про те, що військовослужбовці групи оповіщення були в балаклавах. Там зазначили, що їхні обличчя під час інциденту не були закриті.

Надалі, за інформацією відомства, водій вантажівки Renault Master здійснив наїзд на військовослужбовця Ковельського районного ТЦК та СП. Військовий звернувся по медичну допомогу до Ковельської міської лікарні.

Крім того, водій вантажівки пошкодив службові автомобілі ТЦК та поліції.

У Волинському ОТЦК та СП заявили, що після встановлення віку чоловіка, якого супроводжували до ТЦК, його відпустили, оскільки йому не виповнилося 25 років.

Інформацію про інцидент зареєстрували правоохоронці. Наразі вони встановлюють усі обставини події.

У ТЦК закликали громадян не провокувати конфлікти та не чинити опір військовослужбовцям і поліцейським під час виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, що увечері 25 серпня на вулиці Леся Курбаса в Тернополі стався конфлікт між представниками ТЦК та місцевими жителями.

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