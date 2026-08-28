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Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
28 серпня 2026, 09:15

"Маршали" Зеленського, Буданов і НАБУ: нові ролі та червоні лінії під час війни

28 серпня 2026, 09:15
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26 серпня президент Зеленський провів нараду з військовими командирами. Головним її результатом стало призначення Андрія Білецького і Дениса Прокопенко командувачами двох оновлених оперативних угруповань військ на Донеччині
26 серпня президент Зеленський провів нараду з військовими командирами. Головним її результатом стало призначення Андрія Білецького і Дениса Прокопенко командувачами двох оновлених оперативних угруповань військ на Донеччині
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Зрозуміло, що це зроблено для стабілізації воєнної ситуації на Донеччині. Це новий підхід в структурі військового командування. На даний момент військові командири і військові експерти оцінюють це позитивно.

Але я на цю подію дивлюсь і з суто політичної сторони. Навколо Президента Зеленського з’являється група особо наближених до нього військових командирів. Образно кажучи у Зеленського з’являються свої "маршали". У Наполеона і Сталіна були свої маршали. В умовах війни можуть вони бути, хоча б суто символічно, і навколо Зеленського. Це ті, кого він особливо виділяє у військовому командуванні, на кого він особливо покладається. Це звісно політична метафора. У нас не має такого воїнського звання як маршал. Білецький і Прокопенко є бригадними генералами. Але їх реальний статус і повноваження вже значно вище, ніж командири корпусів.

Безумовно до списку "маршалів" Зеленського я б додав ще і Михайла Драпатого, главкома ЗСУ.

Ще один символічний "маршал" – Роберт Бровді "Мадяр", командувач Сил безпілотних систем. За військовим званням він лише майор. Але його реальний військовий та інформаційно-політичний статус є значно вищим.

Ще одна така фігура з трохи меншим військовим статусом, але теж явно улюбленець Зеленського – Ігор Оболенський "Корнет", командувач корпусу "Хартія" (2-й корпус Нацгвардії).

Всі вони – герої України. І всі, за виключенням Драпатого, не були професійними військовими. Їх воєнна кар’єра відбулася саме під час російсько-української війни. Це дуже цікавий і значущий феномен. І всі вони є впливовими суспільними фігурами.

І тут ми підходимо до ще однієї цікавої події, на яку у нас чомусь не звернули належної уваги.

Також 26 серпня деякі ЗМІ опублікували заяву Об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України "Християнський корпус" на підтримку керівника Офісу Президента України, екс-начальника Головного управління розвідки МО України Кирила Буданова. Ця заява зроблена в контексті розслідування НАБУ "Форест Гамп". І по своїй суті вона є попередженням на адресу НАБУ. ЇЇ суть – не чіпайте Буданова, який є значущою фігурою в оборонній системі країни. Це як символічна червона лінія для НАБУ. Подивимось, як це спрацює. Але до цієї заяви варто ставитись достатньо серйозно. В умовах війни військові становляться все більш значущим чинником політичного процесу.

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Україна влада політики Зеленський президент Буданов Килило Форест Гамп
 
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