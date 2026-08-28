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28 серпня 2026, 18:42

Забив до смерті держаком лопати: на Дніпропетровщині повідомили про підозру рецидивісту

28 серпня 2026, 18:42
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Самарівському районі Дніпропетровської області 31-річному чоловіку повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Подія сталася 25 липня за місцем тимчасового проживання чоловіків поблизу села Зарічне.

Між знайомими виник конфлікт, під час якого підозрюваний ударив 38-річного чоловіка дерев’яним держаком лопати в голову.

Потерпілого з тяжкими тілесними ушкодженнями госпіталізували. Однак від отриманої травми він помер у лікарні.

Правоохоронці оглянули місце події та вилучили речові докази. У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу причетного. Ним виявився мешканець іншої області, який раніше неодноразово був судимий.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Також йому інкримінують ч. 5 ст. 407 КК України — самовільне залишення військової частини або місця служби.

Нагадаємо, що у Харківській області судили чоловіка за вбивство. Виявилось, що він систематично бив співмешканку, а останнього побиття вона вже не пережила.

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