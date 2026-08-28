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28 серпня 2026, 14:45

На Миколаївщині знайшли "рейсовий мікроавтобус" для ухилянтів

28 серпня 2026, 14:45
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Фото з відкритих джерел
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У Миколаївській області викрили організатора схеми незаконного перетину кордону. Його "клієнт" їхав під дахом авто

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

У Миколаївській області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних до Румунії поза пунктами пропуску. 44-річний житель Чернівців заробляв на кожному клієнті 10 000 євро. Він ховав "пасажирів" у спеціально облаштованій ніші над сидіннями мікроавтобуса.

"Організатора затримали під час перевезення одного з "клієнтів". Під час обшуків вилучили автомобіль, телефон, підроблені документи, гроші та інші докази. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - кажуть в ДПСУ.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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Миколаївська область ухилення від мобілізації перетин кордону
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