Знімала військову частину з вікна: у Хмельницькому агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Хмельниччині 27-річну жительку Хмельницького засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Жінка на замовлення російської спецслужби фотографувала та знімала на відео військовий об’єкт

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Як встановили прокурори Хмельницької обласної прокуратури, у березні 2025 року жінка погодилася співпрацювати з представником ФСБ РФ та виконувати його завдання.

Для цього вона орендувала житло навпроти однієї з військових частин у Хмельницькому. На телефон жінка встановила спеціальне програмне забезпечення, яке фіксувало час і GPS-координати проведення зйомки.

Упродовж двох тижнів вона систематично фотографувала військову частину та знімала її на відео. Зібрані матеріали жінка надсилала представнику російської спецслужби.

За виконання завдань гроші вона отримувала на криптовалютний гаманець.

У квітні 2025 року правоохоронці викрили та затримали жінку. Під час обшуку в орендованій квартирі вилучили її мобільний телефон із листуванням із представником російської спецслужби.

Також встановлено, що раніше жінку притягували до відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану — ч. 2 ст. 111 КК України. Від моменту затримання засуджена перебувала під вартою.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила агента РФ, який намагався зривати вантажні перевезення до прифтонтових регіонів. Спочатку на замовлення росіян він підпалив релейну шафу сигнальної установки на одному із напрямків Укрзалізниці.