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Юрій Касьянов Громадський діяч, волонтер, воїн та розробник унікальних систем БПЛА наддалекого ураження info@regionews.ua
28 серпня 2026, 11:56

Дрони-перехоплювачі більше не рятують: Україні потрібні власні автоматичні ЗРК

28 серпня 2026, 11:56
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Мені цікаво, які зараз обсяги закупівель дронів-перехоплювачів?.. Нагадую, що ця «диво-зброя», на яку була зроблена ставка півтора року тому, закуповувалася в кількості більше тисячі штук на добу. А може вже і більше
Мені цікаво, які зараз обсяги закупівель дронів-перехоплювачів?.. Нагадую, що ця «диво-зброя», на яку була зроблена ставка півтора року тому, закуповувалася в кількості більше тисячі штук на добу. А може вже і більше
Дрони-перехоплювачі. Фото: mod.gov.ua
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Між тим, за останній час справжньою бідою стали "Бандеролі" і реактивні "Шахеди", які на швидкості більше 500 км/год відчувають себе в українському небі як вдома, і майже кожен день тероризують Київ І область, і інші міста країни.

Дрони-перехоплювачі, які стали справжньою знахідкою в боротьбі з ворожими розвідниками, важкими бомберами і частково зі "старими" не швідкисними шахедами, майже безпорадні проти нових загроз.

Тож в мене запитання: чи не варто зменшити витрати на дрони-перехоплювачі, і перекинути кошти на розробку/доведення вітчизняних ракетних комплексів ППО, робота над якими, на жаль, іде досить повільно, бо ніколи вони не були в пріоритеті?..

До речі, недавно дізнався, що захоплений ще у 2022 році російській "Панцир" успішно застосовують проти шахедів, і наші військові вважають його одним з найкращих в класі малих зенітно-ракетних комплексів. А скільки було хейту, заперечування, і хибних сподівань на дрони-перехоплювачі!..

В підсумку деякі бізнеси непогано заробили на цієї темі, бо нічого складного в збірці таких дронів немає, а ми й досі не маємо серійного автоматичного ЗРК з дешевими ракетами проти швидкісних дронів, КАБів і крилатих ракет.

Причини три: відсутність стратегічного бачення війни, повний технічний дилетантизм тих, хто приймає рішення, і намагання заробити великі гроші прямо зараз, а не вкладатися в довготривалі наукоємні проєкти.

Москва надійно захищена "Панцирами", а Київ майже щодня відчуває на собі наслідки стратегічних помилок, про які я попереджав останні півтора року.

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Україна війна Міноборони закупівля безпілотники забезпечення дрони-перехоплювачі
 
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