Дрони-перехоплювачі більше не рятують: Україні потрібні власні автоматичні ЗРК
Між тим, за останній час справжньою бідою стали "Бандеролі" і реактивні "Шахеди", які на швидкості більше 500 км/год відчувають себе в українському небі як вдома, і майже кожен день тероризують Київ І область, і інші міста країни.
Дрони-перехоплювачі, які стали справжньою знахідкою в боротьбі з ворожими розвідниками, важкими бомберами і частково зі "старими" не швідкисними шахедами, майже безпорадні проти нових загроз.
Тож в мене запитання: чи не варто зменшити витрати на дрони-перехоплювачі, і перекинути кошти на розробку/доведення вітчизняних ракетних комплексів ППО, робота над якими, на жаль, іде досить повільно, бо ніколи вони не були в пріоритеті?..
До речі, недавно дізнався, що захоплений ще у 2022 році російській "Панцир" успішно застосовують проти шахедів, і наші військові вважають його одним з найкращих в класі малих зенітно-ракетних комплексів. А скільки було хейту, заперечування, і хибних сподівань на дрони-перехоплювачі!..
В підсумку деякі бізнеси непогано заробили на цієї темі, бо нічого складного в збірці таких дронів немає, а ми й досі не маємо серійного автоматичного ЗРК з дешевими ракетами проти швидкісних дронів, КАБів і крилатих ракет.
Причини три: відсутність стратегічного бачення війни, повний технічний дилетантизм тих, хто приймає рішення, і намагання заробити великі гроші прямо зараз, а не вкладатися в довготривалі наукоємні проєкти.
Москва надійно захищена "Панцирами", а Київ майже щодня відчуває на собі наслідки стратегічних помилок, про які я попереджав останні півтора року.